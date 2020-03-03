İstanbul'daki mülteciler sınır kapısından gelecek müjdeli haberi bekliyor

Türkiye'nin mültecilerin sınırdan geçişlerini engellemeyeceğini açıklamasının ardından Türkiye'nin ve İstanbul'un pek çok noktasından mülteciler Edirne'ye doğru gitmeye devam ediyor. Sınırda bulunan arkadaşlarından habere göre gidecek olan Suriyeli Adem İbrahim, “ Avrupa'ya gitmek istiyorum. Türkiye bize çok yardımcı oldu” dedi.

Türkiye'nin mültecilerin sınırdan geçişlerini engellemeyeceğini açıklamasının ardından başta Suriyeli olmak üzere Afganistan ve Iraklı binlerce mülteci, Avrupa'ya göç etmek için hareket etmişti. Otobüsler, minibüsler ve taksiler ile Edirne'ye doğru yolan çıkan mültecilerin İstanbul'dan Edirne'ye yolcuğu bugün de devam ediyor. Fatih'te toplanan ve buradan kalkan otobüsler ile sınır kapısına gitmek isteyen mültecilerin küçük bir kısmı kadınlardan oluşuyor. Sınır kapısından gelecek müjdeli habere göre hareket edeceklerini belirten mülteciler Avrupa'ya gitmek istediklerini söyledi.

“Türkiye bize çok yardımcı oldu”

Sınırda bulunan arkadaşlarından müjdeli haberi bekleyen Suriyeli Adem İbrahim, “Şuanda Yunanistan sınır kapısını açsın diye bekliyoruz kapıyı açacaklar. Ona göre çıkıp gideceğiz. 20 kişi burada bekliyoruz. Gelen otobüslere binip gideceğiz. Aslen Suriyeliyim. Avrupa'ya gitmek istiyorum. Türkiye bize çok yardımcı oldu. Suriyelilere çok sahip çıktı artık yeter. Avrupa'ya gidelim. Orada işimize bakacağız. Türkiye bizi çok kaldırdı. Ailem şuan Hatay'da. Avrupa'ya gidince orada bir iş bulurum. Orada okuyacağım. İnşallah gideriz” dedi.