İstanbul'daki öğrencilerden “Özüm Sözüm Dede Korkut” yarışmasına yoğun ilgi

Bayburt Kültür ve Yardım Derneği tarafından düzenlenen “Özüm Sözüm Dede Korkut Şiir, Kompozisyon ve Resim Yarışmaları”na İstanbul'daki öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Bayburt Kültür ve Yardım Derneği tarafından “Özüm Sözüm Dede Korkut Şiir, Kompozisyon ve Resim Yarışmaları” düzenleniyor. İstanbul ve Bayburt'ta yapılacak yarışmaya başvurular 20 Ekim'de sona erecek. 9 Kasım tarihinde İstanbul'daki Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) ödül töreni yapılacak olan yarışmada her dalda ilk üçe giren öğrencilerden birinciye tam altın, ikinciye yarım altın ve üçüncüye çeyrek altın verilecek. Bahçelievler'deki Dede Korkut Anadolu Lisesi'nde okuyan öğrenciler de yarışmaya büyük ilgi gösterdi.

“Dede Korkut hikayeleri kültürümüzün temel taşlarını oluşturur”

Türk dili ve edebiyatı öğretmeni Aziz Bayramoğlu, “Dede Korkut, bizim edebiyatımızın temelini oluşturur. Prof. Dr. Mehmet Fuat Köprülü, ‘Türk edebiyatını terazinin bir kefesine koyun, diğer kefesine Dede Korkut hikayelerini koyun; Dede Korkut hikayeleri ağır basar' diyor. Dede Korkut hikayeleri, sadece edebiyatımızın değil aynı zamanda kültürümüzün temel taşlarını oluşturur. Bu bilincin öğrencilerimiz kanalıyla bütün Türkiye'ye yayılması son derece önemli. Bu yarışmayı önemsiyorum. Katılımın oldukça yüksek olduğunu söyleyebilirim. Öğrencilerimiz duyarlı. Bu yarışma vesilesiyle Dede Korkut'u araştırma şansını verdik onlara aslında” dedi.

Yazdığı kompozisyonla yarışmaya katılacağını söyleyen ve kompozisyonunu okuyan Elif Güzel, “Yarışmayı edebiyat öğretmenim Aziz hoca sayesinde öğrendim. Dede Korkut hakkında bir şeyler duymuştum ama çok fazla bilgim yoktu. Bu yarışma bana Dede Korkut'u araştırma fırsatı verdi. Yarışamaya katılacağım. Kompozisyon yazdım ama şiir dalında da katılmak istiyorum” şeklinde konuştu.

Yarışmaya şiir dalında katılmak istediğini vurgulayan Esma Köksöken ise, “Yarışmaya katılmayı düşünüyorum. Hem okulumuzun ismi hem de bizim Türk tarihimiz için önemi gözardı edilemez. Şiir yazmayı düşünüyorum. Aklımda bir şeyler kurdum ama daha kağıda geçirmedim. Yarışmayı düzenleyenler gelecek nesillere aktarılmasını sağlıyorlar. Mesela ben şiir için belgeseller izledim daha fazla fikir edinmek için” diye konuştu.

Resim dalında yarışmaya katılacağını belirten Hira Nur Kebapçı, “Resim dersini çok severim. Şu an hazırlık aşamasındayız. Kendimizi daha da geliştirmeye çalışacağız. Öğretmenim ve arkadaşlarımla beraber bu konu üzerinde çalışıyoruz. Atölyemizde iyi bir ortamda hazırlanıyoruz. Dede Korkut, benim atam. Bize bir şeyler katmış, hikayeleriyle bizlere bir şeyler anlatmaya çalışmış büyüğümüz. O yüzden benim için çok değerli. Zaten okuduğum okul da adını taşıyor. O yüzden bu yarışmaya önem veriyorum” ifadelerini kullandı.