İstanbul'daki simitlerde fiyat karmaşası

Henüz zam yapılmamasına rağmen bazı bölgelerde simit 7,5 liradan satılıyor. Bazı sokak simitçileri 5 liraya satmaya devam ettiklerini söyledi. Yenilenmesi beklenen fiyat tarifesinde 100 gram simidin 7,5 lira olmasını bekleniyor.

İstanbul'daki simit fiyatlarına henüz zam yapılmadı. 5 liraya satılan simitler bazı bölgelerde 7,5 liraya satılmaya başlandı. Taksim'deki sokak simitçileri 5 liraya satmaya devam ettiklerini söyleyerek, fiyatların 7,5 liraya çıkmasını beklediklerini kaydetti.

Simitçi Ramazan Deniz, “Şu anda simitlerimiz 5 lira. Bazı yerlerde 6 ila 7,5 lira arasında satılıyor. Odaya bağlı olduğumuz için, biz hala 5 liraya satıyoruz. Bazı fırınlarda 9,75 liraya da satanlar oluyor. Biz Esnaf ve Sanatkarlar Odası'na bağlı olduğumuz için 5 liraya satmaya devam ediyoruz. Odadan yeni tarife listesini bekliyoruz. Genel olarak Taksim bölgesi sokak simitçilerinde 5 liradan satılıyor. Simit fiyatlarının her yerde 7,5 lira olmasını bekliyoruz. Simitler 100 gram olarak satılıyor” ifadelerini kullandı.