İstanbul'daki tramvay kazası güvenlik kamerasına yansıdı

İstanbul Alibeyköy'de 4'ü ağır 19 kişinin yaralandığı İETT otobüsü ile tramvayın çarpıştığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde İETT otobüsünün tramvay yoluna girdikten hemen sonra kazanın gerçekleştiği görülüyor. Öte yandan savaş alanına dönen olay yeri ise havadan görüntülendi.

Kaza saat 09.15 sıralarında Alibeyköy'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Alibeyköy'de içinde yolcuların bulunduğu 34 TP 7116 plakalı İETT otobüsü tramvay yolundan geçerken kaza oldu. İETT otobüsü ile tramvay çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle İETT otobüsü sürüklenirken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada 4'ü ağır 19 kişi yaralanırken, otobüste sıkışan yolcular itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Kaza anının güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde İETT otobüsünün tramvay yoluna girdikten sonra kazanın meydana geldiği görülüyor. Çarpışmanın etkisiyle otobüsün sürüklendiği ve büyük hasar aldığı da görüntülere yansıyor. Öte yandan savaş alanına dönen olay yeri ise havadan görüntülendi.