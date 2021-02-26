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İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 34 kişi adliyeye sevk edildi

İstanbul’da yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 34 kişi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde yapılan sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul'da yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 34 kişi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.


İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 23 Şubat tarihinde Beykoz, Ümraniye, Eyüpsultan ve Bayrampaşa ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 34 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.


İşlemleri tamamlanan şüpheliler İstanbul Beykoz Adliyesi'ne sevk edildi.

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