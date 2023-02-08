İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

İstanbul'dan 150 tersane personeli deprem bölgelerine doğru yola çıktı

Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı 150 tersane personeli, Deniz Kuvvetleri’ne ait 3 uçakla deprem bölgelerine gitmek üzere İstanbul Atatürk Havalimanı’ndan yola çıktı.

Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı 150 tersane personeli, Deniz Kuvvetleri'ne ait 3 uçakla deprem bölgelerine gitmek üzere İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan yola çıktı.


Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları sürüyor. İstanbul Atatürk Havalimanı'nda toplanan Milli Savunma Bakanlığı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Gölcük Donanması'nda çalışan 150 tersane personeli, deprem bölgesindeki arama kurtarma çalışmaları için 3 uçakla yola çıktı. Adıyaman ve Kahramanmaraş'a gidecek olan ekipler, belirlenen ihtiyaca göre depremin etkilendiği illere sevk edilecek.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.