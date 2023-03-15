İstanbul'dan 29 AFAD personeli sel felaketinin yaşandığı illere doğru yola çıktı

Sel felaketinin yaşandığı illere İstanbul'dan Türk Hava Kuvvetleri'ne ait askeri kargo uçağı ile 29 AFAD personeli,2 kurtarma aracı ve 2 bot gönderildi. Askeri kargo uçak Şanlıurfa'ya iniş yapacak.

Şanlıurfa ve Adıyaman'da yaşanan sel felaketinden bir çok vatandaş etkilendi. Atatürk Havalimanı'ndan sel felaketinin yaşandığı illere 29 AFAD personeli, 2 kurtarma aracı ve 2 bot ile Türk Hava Kuvvetleri'ne ait askeri kargo uçağı ile yola çıktı. Askeri uçak Şanlıurfa GAP Havalimanı'na iniş yapacak. Ekipler, oradan felaketin yaşandığı yerlere gidecek.