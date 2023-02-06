İstanbul'dan bin kişilik ekip deprem bölgesine sevk edildi

İstanbul'dan yaklaşık bin kişilik arama kurtarma ekibini taşıyacak uçaklar, deprem bölgesine doğru havalandı.

Arama kurtarma ekipleri, bugün meydana gelen 7.4 şiddetindeki deprem nedeniyle İstanbul'dan uçakla deprem bölgesine doğru yola çıktılar. 10 ilde hissedilen deprem, birçok bölgede hasara neden oldu. Yardım için sevk edilen yaklaşık bin kişilik arama kurtarma ekibi deprem bölgesinde çalışma yapacak.