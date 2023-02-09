İstanbul'dan deprem bölgesine 52 yeni ekip yola çıktı

İstanbul'dan deprem bölgesine AFAD ve çeşitli STK'lardan 52 arama kurtarma ekibi yola çıktı. Türk Hava Kuvvetlerine ait askeri uçak önce Adana'ya, daha sonra Hatay'a iniş yapacak.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremler sonucu başlatılan arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. İstanbul Atatürk Havalimanında toplanan AFAD ile çeşitli STK'lardan oluşan 52 arama kurtarma ekibi ve uçağa yüklenen 3 araç yola çıktı. Türk Hava Kuvvetlerine ait askeri uçak önce Adana'ya, daha sonra Hatay'a iniş yapacak. Ekipler, belirlenen ihtiyaca göre deprem bölgelerine gönderilecek.

Depreme yardıma giden Toplumsal Afet Platformu Beşiktaş Belediyesi AKUT Görevlisi Eren Çakıcı, "Destek ekibi olarak dördüncü ekibimizi sevk ediyoruz. Ekipte bulunan 4 arama kurtarma askeri personel, 4 psikolog, 2 ATT ile olay yerine geçeceğiz. İlk başta 2 günlük bir hazırlığımız var. Birazdan ekipmanlarımız da olay yerine gönderilecek. Kara yolu ulaşımı ile de gönderilen araçlarımız var. Eğer bu süreç uzarsa yeni ekiplerimiz gönderilecek" dedi.