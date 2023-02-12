İhlas Haber Ajansı

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İstanbul'dan deprem bölgesine 93 Hava Harp Okulu personeli yola çıktı

İstanbul’dan deprem bölgesine 93 Hava Harp Okulu personeli yola çıktı.

İstanbul'dan deprem bölgesine 93 Hava Harp Okulu personeli yola çıktı. Türk Hava Kuvvetlerine ait askeri uçak ile Adıyaman'a inecek personelin, belirlenen ihtiyaca göre bölgede çalışma yürüteceği öğrenildi.


10 ilde etkili olan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Deprem bölgesinde yaraların sarılması amacıyla ekiplerin çalışması da sürüyor.


Bu kapsamda İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan 93 Hava Harp Okulu personeli depremin zarara uğrattığı Adıyaman'a doğru yola çıktı. Türk Hava Kuvvetlerine ait askeri uçak ile Adıyaman'a iniş yapacak personelin, belirlenen ihtiyaçlara göre bölgede çalışma yapacağı öğrenildi.


Öte yandan, 2 depremzede yakınının da aynı uçakla bölgeye hareket edeceği bilgisine ulaşıldı.

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