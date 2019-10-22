'İstanbulensis Şiir Festivali' vatan şiirleriyle başlayacak

si düzenlenecek olan Uluslararası İstanbulensis Şiir Festivali, 23-25 Ekim tarihleri arasında “Balkan Esintileri” temasıyla gerçekleşecek. Festival, Barış Pınarı Harekatı'na destek için vatan şiirleriyle başlayacak.

İstanbulensis çiçeği yeniden şiirle buluşuyor. 2012 yılından bu yana gerçekleştirilen Uluslararası İstanbulensis Şiir Festivali, 23 Ekim'de başlıyor. Bu sene Balkan Esintisi temasıyla şiir severlerle buluşacak olan festivale yurt içi ve yurt dışından çok sayıda şair katılacak. Üç gün boyunca şairler şiir dinletileri gerçekleştirecek.

Şairler öğrencilerle buluşacak

Festivale; Arnavutluk'tan Jolanda Lila Tusku, Bulgaristan'dan Resmiye Mumin, Bosna Hersek'ten Asmir Kujovic ve Cemalettin Latiç, Hırvatistan'dan Ervin Yahiç, Karadağ'dan Flutur Mustafa, Kosova'dan İbrahim Aslan, Kuzey Makedonya'dan Leyla Şerif, Romanya'dan Hayat Memiş, Sırbistan'dan Milica J. Lilic, Yunanistan'dan Maria Koulouri olmak üzere yurt dışından toplamda 11 şair konuk olacak.

23 Ekim'de yapılacak olan galanın ardından şairler, festivalin ikinci gününde Sultanbeyli'de eğitim veren okullarda öğrencilerle buluşacak; şiir okumaları ve söyleşiler gerçekleştirecekler.

“Balkan coğrafyasından şairleri ağırlayacağız”

Festivalle ilgili değerlendirmelerde bulunan Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, festivallerin ve fuarların ilçeyle özdeşleştiğini ifade etti. Sultanbeyli'nin kültürel anlamda büyük başarılara imza attığını vurgulayan Başkan Keskin, “Bu yıl 7.sini düzenliyoruz. Her yıl farklı bir temayla şiir severlerin karşısına çıkıyoruz. Geçtiğimiz senelerde ‘Göç', ‘Mazlum Coğrafyalar' temalarını işlemiştik. Bu sene bağlarımızın hiç kopmadığı Balkanları tema olarak belirledik ve ‘Balkan Esintisi' başlığıyla halkımızın karşısındayız. Tarihi ve kültürel bağlarımız olan Balkanlardaki soydaşlarımızla diyaloğumuzun güçlenmesi, gençlerimizin ise bu coğrafyaya karşı daha duyarlı hale gelmesini hedefliyoruz. Çünkü tarihten gelen bir sorumluluğumuz var. Görünüşte ayrı ülkelerde gibi olsak da aynı tarihin, aynı kültürün çocuklarıyız. Balkan coğrafyasındaki şairlerimizi ağırlayacağımız için heyecanlıyız” dedi.

“Tarihimizi unutmadan yaşamak bizi daha güçlü kılacak”

Her yıl düzenlenen Uluslararası İstanbulensis Şiir Festivali'nin Sultanbeyli'nin kültürel anlamda marka bir ilçe olmasına büyük katkısı olduğunu belirten Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, “Bu yıl da diğer yıllarda olduğu gibi kültürümüzün yankı bulduğu şiirlerimizle dolu olan bir festivale öncülük edeceğiz. Geçmişimizi unutmadan yaşamanın bizi daha güçlü kılacağının farkındayız. Bundan dolayı şiir festivali gibi gerçekleştirdiğimiz kültür etkinlerine oldukça önem veriyoruz” dedi.

23-25 Ekim 2019 tarihleri arasında festival kapsamında etkinlikler düzenlenecek. Festivalin birinci günü (23 Ekim 2019), Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezinde saat 19.00'da şairlerin şiir dinletileri olup akabinde Şükriye Tutkun Balkan türkülerini seslendirecek. Festivalin ikinci ve üçüncü gününde (24-25 Ekim 2019) şairler çeşitli okullarda gençlerle buluşacak. Festivalin kapanışı, 25 Ekim 2019 tarihinde Marmara Üniversitesi Sultanahmet Yerleşkesinde saat 19.00'da şairlerimizin şiir dinletileri olup akabinde 3 Hisar Konseri gerçekleştirilecek.