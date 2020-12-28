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İstanbul'la ilgili korkutan veri: Doluluk oranı yüzde 20 seviyesini gördü

İstanbul’daki barajların doluluk oranları, son 10 yılın en düşük seviyesi olan yüzde 20 seviyesine kadar indi.

İstanbul'daki barajların doluluk oranları, son 10 yılın en düşük seviyesi olan yüzde 20 seviyesine kadar indi.


İstanbul'da bu yıl beklenen yağışlarının düşmemesi üzerine barajlardaki doluluk oranları son 10 yılın en düşük seviyesine kadar düştü. İSKİ verilerine göre, İstanbul'da barajların doluluk oranları, bugün itibariyle yüzde 20.93 seviyesine kadar indi. Son 10 yıllık doluluk oranlarına bakıldığında bu orana yakın en yakın oran 28 Aralık 2019 yılında yüzde 34.02 olarak ölçülmüştü.

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