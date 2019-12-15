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İstanbullu fotoğrafçılar korsan fotoğrafçılara karşı

İstanbul Profesyonel Foto Sanatkarları Odası Yönetim Kurulu toplantısında kayıt dışı olarak çalışan fotoğrafçılar ele alındı.

Oda Başkanı Dilek Camcı, kayıt dışı çalışanların engellenmesi konusunda resmi kurumlara ziyaretler gerçekleştireceklerini belirtti.


İstanbul Profesyonel Foto Sanatkarları Odası Yönetim Kurulu, Başkan Dilek Camcı başkanlığında Küçükçekmece Belediyesi Cennet Kültür Merkezi'nde toplandı. Camcı, fotoğrafçılık mesleğinde kayıt dışı çalışanların engellenmesi konusunda resmi kurumlara ziyaretler gerçekleştireceklerini belirterek, “Odamızın yönetim kurulu üyeleri ile birlikte yapacağımız bu ziyaretlerde mesleğimizin sorunlarının giderilmesi ve gerekli önlemlerin alınması için öneri ve taleplerimizi konuştuk. Bu konuda üyelerimizin görüşlerini aldık, karşılıklı istişarede bulunduk” dedi.


Camcı, toplantıya katılan fotoğrafçıların dilek ve şikayetlerini dinleyerek, meslektaşlarına katılımlarından dolayı teşekkür etti.

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