İstanbullu muhtarlardan Elazığ'a yardım yağdı

İstanbul'un 39 ilçesinin 961 mahallesinin muhtarları, Elazığ ve Malatya'da meydana gelen depremin yaralarını sarmak için harekete geçti. Muhtarlar tarafından mahallelilerden toplanan çeşitli yardımlar, kolilere koyulup sınıflandırılarak tırlara yüklendi. Tırlar, Elazığ'da depremzedelere yardım için yola çıktı.

İstanbul'un 39 ilçesinden 961 mahallenin muhtarları, Elazığ'daki meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremin yaralarını sarmak için bir araya geldi. İstanbul Muhtarlar Federasyonu tarafından Elazığ'daki depremzedelere yardım etmek amacıyla kampanya düzenlendi. ‘Her evden bir battaniye' sloganıyla başlatılan yardım kampanyasına vatandaşlar yoğun katılım göstererek ellerinden gelen yardımı yaptı. Vatandaşlar, kışlık kıyafet, kazak, bot, mont, battaniye, soba gibi çeşitli malzeme yardımında bulundu. Bir araya getirilen malzemeler, farklı ilçelerden gelen kamyon ve tırlara yüklenerek Elazığ'daki depremzedelere yardım amacıyla Ümraniye'den yola çıktı.

İstanbul Muhtarlar Federasyonu Başkanı Kadir Delibalta, yapılan yardımlar hakkında konuşarak, “Deprem bölgesindeki vatandaşlarımız üşümesin diye her evden bir battaniye sloganıyla yola çıktık. Ama slogan o kadar büyüdü ki İstanbul'un 961 muhtarı bir araya geldi. Bir tır dedik ama beş tır malzeme oldu. Şu anda yerleştirip akşamüzeri dualarla yola göndereceğiz. Bizim niyetimiz okyanusa damla misali katkı sunmak. Devletimizin ihtiyacı var noktasında yola çıkmadık, biz ne yapabiliriz noktasında yola çıktık. Bu bağlamda Türk Kızılay'ıyla beraber çalışıyoruz. 961 muhtar iki gün boyunca malzeme topladı. 39 ilçeden arabalarla kamyonlarla malzeme geldi. Elazığ'da kar yağsa İstanbul'da üşüyoruz, bir cana bir şey olsa yanıp tutuşuyoruz” dedi.

Ümraniye Ihlamurkuyu Mahallesi Muhtarı Kemandar Yılmaz, “Allah bu acı günü hiçbir ülkeye, devlete göstermesin. Elimizden gelen çabayı yapıyoruz. Bütün basın aracılığıyla bütün vatandaşlar bildirdik. Gerekli yardımı yaptık. İnşallah tırlara yükleyip göndereceğiz” diye konuştu.