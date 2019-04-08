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İstanbullu operaseverler sanata doyacak

Birbirinden ünlü opera ve sanatçıları ağırlayan New York Metropolitan Operası, sezonun en başarılı oyunlarını İstanbullu sanatseverlerle buluşturmaya devam ediyor.


Fransız bestekar Jacques Offenbach'ın özgün muzip ve eğlenceli operet tarzının önemli bir örneği olan Hoffmann'ın Masalları (Les Contes d'Hoffmann) 11 Nisan Perşembe günü saat 19.30'da bant yayınıyla seyirciyle buluşacak. Avrupalı ilkçağ ve ortaçağ kahramanlarına dokundurduğu operetlerinin yanı sıra günümüze kalan besteleriyle de popüler kültüre ait birçok eserde fon müziği olarak kullanılan Hoffmann'ın Masalları'ndan birçok şarkı ve melodi de eğlenmeye kararlı izleyicileri bekliyor.


Dünyanın en ünlü sanatçılarını sahnesine taşıyan New York Metropolitan Opera, Akmerkez CinemaPink'te Donizetti operalarından biri olan Aşk İksiri'ni (L'Elisir d'Amore), 25 Nisan Perşembe akşamı saat 19.30'da bant yayınla İstanbullu operaseverlerle buluşturacak. Opera buffa türünün en sevilen örneklerinden biri olan Aşk İksiri, 19. yüzyıl İtalyası'nda bir köyde geçiyor.

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