İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İstanbullular beklenen dolu yağışına karşı battaniye ile önlem aldı

İstanbul için yapılan dolu yağışı ve sağanak uyarısının ardından vatandaşlar, araçlarını battaniye ve kartonlarla korudu.



İstanbul'da dolu ve sağanak yağış uyarılarının ardından birçok vatandaşın, arabasını battaniye ve kartonlarla koruduğu görüldü.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan dolu ve sağanak yağış uyarısının ardından vatandaşlar dün akşamdan araçlarıyla kapalı otoparklara akın etti. Bazı vatandaşlar ise sokakta park halinde olan araçlarının üzerine karton ve battaniye koyarak koruduğu görüldü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.