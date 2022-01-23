İhlas Haber Ajansı

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İstanbullular güne beyaz örtü ile uyandı

İstanbul’da gece saatlerinde etkisini arttıran yağısı mega kenti beyaza bürüdü.

İstanbul'da gece saatlerinde etkisini arttıran yağısı mega kenti beyaza bürüdü. Beylikdüzü'nde devam eden kar yağışı nedeniyle evlerin çatılarını ve yeşil alanlar beyaza bürünürken, vatandaşlar zor anlar yaşadı.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının gece saatlerinde etkisini arttıran kar yağısı İstanbul'u adeta beyaza büründü. Beylikdüzü'nde devam eden kar yağışı nedeniyle evlerin çatılarını ve yeşil alanlar beyaza büründü. Karla kaplı yollarda vatandaşlar yürümekte zor anlar yaşadı.

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