İstanbullular güne kar yağışı ile uyandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı Anadolu Yakası'nda etkisini göstermeye devam ediyor. Sabah erken saatlerde işe gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar, yağan karın altında otobüs ya da servislerini bekledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından, gece saatlerinde etkisini göstermeye başlayan kar yağışı İstanbul Anadolu Yakası'nda sabah saatlerinde de etkili olmaya devam ediyor. Pendik ve çevre ilçelerde de aralıklı olarak etkili olan kar yağışı sonrası sokaklar, araç ve evlerin çatıları beyaza büründü.

Pendik'te sabah erken saatlerde işe gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar da beyaz manzara ile karşılaştı. Vatandaşlar yağan karın altında otobüs ya da iş servisi bekledi.

Yağan kar hakkında konuşan Ali Topaloğlu, “Çok güzel kar yağıyor İstanbul'a bu sene iyi kar yağdı. Aksilik yaşanmaz, bu karlarla ne olacak” dedi.