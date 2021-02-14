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İstanbullular güne karla uyandı

İstanbul’da beklenen kar yağışı gece saatlerinden itibaren etkisini sürdürüyor.

İstanbul'da beklenen kar yağışı gece saatlerinden itibaren etkisini sürdürüyor. Yoğun kar yağışı Mega Kent'i adeta beyaza bürürken sabah saatlerinde bazı vatandaşlar araçlarının başına giderek kar temizliği yaptı.


Meteorolojinin yoğun kar yağışı uyarısının ardından İstanbul'da gece saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Gece saatlerinden itibaren etkili olan yağışla İstanbullular güne beyaz bir örtüyle başladı. Kar yağışı şiddetini yer yer arttırırken bazı vatandaşların sabahın erken saatlerinde araçlarının başına giderek kar temizliği yaptığı görüldü.


Günün erken saatlerinde kar yağışını görerek aracının başına giden Ramazan isimli vatandaş, “Arabanın aküsünün donmaması için karları üzerinden temizliyorum. Arabayı akü donmasın diye çalıştıracağım. Akü 400 lira olmuş” ifadelerinde bulundu.

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