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İstanbullular güne yağmur ile uyandı

İstanbul’a yapılan fırtına ve yağmur uyarılarının dün öğle saatlerinden itibaren kent genelinde yağmur aralıkla kendini gösterdi.

İstanbul'a yapılan fırtına ve yağmur uyarılarının dün öğle saatlerinden itibaren kent genelinde yağmur aralıkla kendini gösterdi. Bu sabah saatlerinde de etkili olmaya başladı. Sabah saatlerinde evlerinden çıkan vatandaşlar yanlarına şemsiyelerini alarak çıktılar.


Geçtiğimiz hafta içerisinde İstanbul'da etkili olması beklenen fırtına ve yağmur dünden bu yana etkisini aralıklarla sürdürmeye devam ediyor. Dün Sarıyer'de sel şeklinde olan yağmurla ilgili uyarılarının ardı arkası kesilmiyor.


Bu sabah saatlerinde de etkili olan yağmurlu hava etkisini şehrin genelinde göstermeye başladı. Uyarılara dikkat eden vatandaşlarda yanlarında şemsiyelerini eksik etmedi. Bu nedenle trafikte de sabah saatlerinden itibaren yoğunluk oluşmaya başladı.


Yağmurun gün içinde şehir genelinde etkisini devam ettirmesi bekleniyor.

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