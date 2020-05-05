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İstanbullular güne yine yağmurla uyandı

İstanbul’da dün etkili olan yağış bugün de devam ediyor.

İstanbul'da dün etkili olan yağış bugün de devam ediyor. Yağış nedeniyle araç trafiği yoğunlaşırken, yağmurla birlikte rüzgarın da etkili olmasından dolayı vatandaşlar zor anlar yaşadı.


İstanbul'da 2 gündür etkili olmaya devam eden yağış sürüyor. İstanbullular bugün yine güne yağmurla uyandı. Yağış nedeniyle araç trafiği olumsuz etkilenirken, yağmur nedeniyle zaman zaman görüş mesafesi düştü. Araç sürücüleri yavaş ve dikkatli bir şekilde seyirlerine devam etti. Dışarı çıkan ve otobüs duraklarında bekleyen vatandaşların da şemsiyeyle yağmurdan korundukları görüldü. Öte yandan rüzgarın da etkili olmasıyla birlikte vatandaşlar zor anlar yaşadı.

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