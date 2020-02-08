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İstanbullular, kar manzaralarına uyandı

İstanbul’da havanın aydınlanmasıyla beraber vatandaşlar beyaza bürünmüş kar manzaralarına uyandı.

İstanbul'da havanın aydınlanmasıyla beraber vatandaşlar beyaza bürünmüş kar manzaralarına uyandı. Çamlıca Tepesi'nde de etkili olan kar yağışı kartpostallık görüntüler oluşturdu.


İstanbul'da dünden itibaren ara ara kar yağışı etkisin gösteriyor. Bugün sabah saatlerinde havanın aydınlanmasıyla beraber vatandaşları beyaza bürünmüş İstanbul manzaraları karşıladı. Beyaza bürünen şehrin bazı noktaları, kara hasret kalan vatandaşları mest etti. Çamlıca Tepesi'nde de etkili olan kar yağışı adeta kartpostallık görüntüler oluşturdu. Kimi vatandaşlar işe gitmek üzere yola koyulmuşken kar manzarasıyla karşılaştı. Kimisi de çocuklarıyla beraber kartopu oynamak için sokaklara kendisini sokaklara attı.


Çocuğuyla beraber kartopu oynamak için Çamlıca Tepesi'ne gelen bir vatandaş, “Sabah kalktı benim yaramaz, bu sene ilk kez görüyor karı, hemen kar olan yere gidelim dedi. Burası geldi aklımıza. O yüzden kalktık sabahın 7'sinde dolaşarak geldik. Çok güzel burası” dedi.

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