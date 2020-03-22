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İstanbullular sağlık çalışanlarını alkışladı

İstanbullular, saat 21.

00'e geldiğinde balkon ve camlara çıkarak sağlık çalışanlarına alkışlarla destek verdi.


Çin'de ortaya çıkıp tüm dünyaya yayılan yeni tip korona virüs nedeniyle aralıksız çalışmalarını sürdüren sağlık çalışanları için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca TBMM'de yaptığı konuşmada saat 21.00'de alkışlarla destek istemiş ve 3 gün boyunca vatandaşlar balkon ve camlara çıkarak sağlık çalışanlarına alkış ve ıslıklarla destek vermişti. 00'i gösterdiğinde yine balkon ve camlara çıkarak sağlık çalışanlarını alkışladı. Bazı vatandaşlar da farkındalık için ıslıklar çalıp, evlerinin ışıklarını kapatıp açtı. Trafikte olan vatandaşlar da kornalarla sağlık çalışanlarına destek verdi.

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