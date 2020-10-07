İstanbullular serinlemek için denize girdi

İstanbul'da bugün hava sıcaklığının 32 dereceyi bulmasıyla sıcaktan bunalan vatandaşlar denize girerek serinlemeye çalıştı.

İstanbul'da bugün hava sıcaklığı 32 dereceyi gördü. Sıcaktan bunalan vatandaşlar Cankurtaran Sahili'ne akın etti. Vatandaşlar, sonbahar mevsiminde denize girerek serinlerken, bazı vatandaşlarında kayalıkların üzerinde güneşlendiği dikkat çekti.

“Ağustos ayında olmayan sıcaklıklar şuan yaşanıyor”

Denize giren Rüstem Güreler burada 35 senedir burada denize girdiğini belirterek, “Ben emekliyim, her gün buradayım. Ağustos ayında olmayan sıcaklıklar şuan yaşanıyor. Burada koşuyoruz, denize giriyoruz. Burası benim ikinci evim” dedi.