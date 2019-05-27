İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İstanbullulara bayrama özel eğlence ve sanat etkinlikleri

İstanbul’da eğlence ve kültür sanat aktiviteleri kapsamında bayram hazırlıkları başladı.

İstanbul'da eğlence ve kültür sanat aktiviteleri kapsamında bayram hazırlıkları başladı.



Madame Tussauds, Sea Life ve Legoland, Ramazan Bayramı hazırlıklarına başladı. Bayramı İstanbullular için keyifli hale getirme amacıyla fiyat indirimleri uygulamasına gidildi.


Söz konusu 3 mekan da ailelere ve yetişkinlere özel bir fiyat uygulaması planladığını duyurdu. Madame Tussauds İstanbul, Sea Life ve L egoland Ramazan Bayramı'na özel hazırladığı kampanya ile 31 Mayıs-3 Haziran tarihleri arasında dört gün boyunca geçerli olacak indirimli biletler sunacak. Biletler online olarak satın alınabilecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.