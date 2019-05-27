İstanbullulara bayrama özel eğlence ve sanat etkinlikleri

İstanbul'da eğlence ve kültür sanat aktiviteleri kapsamında bayram hazırlıkları başladı.

Madame Tussauds, Sea Life ve Legoland, Ramazan Bayramı hazırlıklarına başladı. Bayramı İstanbullular için keyifli hale getirme amacıyla fiyat indirimleri uygulamasına gidildi.

Söz konusu 3 mekan da ailelere ve yetişkinlere özel bir fiyat uygulaması planladığını duyurdu. Madame Tussauds İstanbul, Sea Life ve L egoland Ramazan Bayramı'na özel hazırladığı kampanya ile 31 Mayıs-3 Haziran tarihleri arasında dört gün boyunca geçerli olacak indirimli biletler sunacak. Biletler online olarak satın alınabilecek.