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İstanbullulardan sağlık çalışanlarına alkışlı destek

İstanbullular, sağlık çalışanlarına destek olmak ve özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etmek için bu akşam saat 21.

00'de balkonlara ve pencerelere çıkarak onları alkışladı. Vatandaşların sağlık çalışanlarını alkışladığı anlar havadan görüntülendi.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün sağlık çalışanlarına alkışlı destek çağrısının ardından İstanbullular bu akşam yine saat 21.00'de balkonlara ve pencerelere çıkarak onları yalnız bırakmadı. İstanbullular bir dakika boyunca ıslıklar çalarak sağlık çalışanlarını alkışladı. Binalardan ve balkonlardan destek vererek alkışlayan vatandaşlar ise drone ile havadan görüntülendi.

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