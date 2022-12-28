İstanbulspor 7 maçlık seriyi sonlandırdı

İstanbulspor'un Spor Toto Süper Lig'de 7 maçlık mağlubiyet serisi Kasımpaşa galibiyetiyle birlikte sona erdi. Öte yandan iki ekip 15 yıl sonra bir lig maçında karşı karşıya geldi.

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında İstanbulspor, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda Kasımpaşa ile karşılaştı. Mücadelenin 25. dakikasında geriye düşen sarı-siyahlılar 29. Dakikada Valon Ethemi'nin attığı golle maçta eşitliği sağladı ve soyunma odasına da 1-1'lik skorla girdi. 2. yarıda rakip yarı alanda etkili futbol oynayan İstanbulspor, üst üste pozisyonlar yakalarken, 78. dakikada 2-1 öne geçti. Maça 11'de başlayan 22 yaşındaki Emir Kaan Gültekin, bu sezon ilk golünü atarken, takımını da galibiyete taşıdı. Müsabakada başka gol olmazken, İstanbulspor üst üste aldığı 7 mağlubiyet sonrası galibiyet hasretini sona erdirdi. Bu sonuçla sarı-siyahlılar puanı 11'e yükseltti. Kasımpaşa ise 15 puanda kalırken, kötü gidişatı sürdürdü. Lacivert-beyazlılar 1 Ekim tarihinde Gaziantep FK maçında (1-0) aldıkları maç sonrası oynadıkları 7 lig maçında 3 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşadı.

Son olarak ligde 2007 yılında karşılaşan iki ekip, 15 yıl sonra bir lig maçında kozlarını paylaştı.

Ethemi'den 5. gol

Kasımpaşa maçında attığı golle ligde gol sayısını 5'e yükselten Valon Ethemi, takımın ligde en çok gol atan ismi oldu. Sakatlığı dolayısıyla forma şansı bulamayan Jetmir Topalli'nin ligde 4 golü bulunuyor. Kosovalı oyuncu 2 gol de Türkiye Kupası'nda kaydetti.