İstanbulspor finalde

Lig Play-Off yarı final rövanş maçında İstanbulspor, konuk ettiği Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 1-0 mağlup oldu. Bu sonucun ardından İstanbul ekibi, ilk maçı 4-2 kazandığı için adını finale yazdırdı.

Maçtan dakikalar:

19. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından Novikovas'ın kullandığı serbest vuruşta kaleci Alperen meşin yuvarlağı kornere çeldi.

42. dakikada Rroca'nın pasıyla ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Ethemi, son çizgiye inerek kale önüne aktardığı pasta Aykut Demir, İbrahim Yılmaz'dan önce dokunarak topu kornere gönderdi.

48. dakikada Mucahit'in pasıyla ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Olanare, rakibini geçerek yaptığı vuruşta kaleci Alperen meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi.

54. dakikada Melih Kabasakal'ın ceza sahası sağ çaprazından sert şutunda kaleci Szumski, meşin yuvarlağı oyun alanına çelerken, sol tarafa açılan topu savunma uzaklaştırdı.

56. dakikada Melih, rakiplerini geçerek ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak kale direğinin yanından dışarı gitti.

63. dakikada Kağan Bağış, rakibinden sıyrılarak sağ çaprazdan ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun pasında penaltı noktasında kaleciyle karşı karşıya kalan İbrahim Yılmaz'ın gelişine yaptığı şutta top, yakın direğin dibinden az farkla dışarı gitti.

78. dakikada orta alanda topla buluşan Emir Kaan, rakibini geçerek sol taraftan ileri çıktı. Emir'in ceza sahası dışı sol çaprazından pasında Muammer Sarıkaya, topun gelişine yaptığı vuruşta top az farkla dışarı çıktı.

80. dakikada Muammer'in ceza sahası içi sağ tarafından verdiği pas savunmadan sekerken, kale önünde Emir Kaan'ın yakın mesafeden vuruşunda top üstten dışarı gitti.

85. dakikada kaleci Alperen tek yumrukla topu uzaklaştırırken, Aykut Demir'in röveşatasında kaleye giden topu Ali Yaşar eliyle kesti. Hakem Atilla Karaoğlan, pozisyonu penaltı olarak değerlendirirken Ali Yaşar'a da kırmızı kart gösterdi.

87. dakikada beyaz noktanın başına gelen Novikovas, kaleci Alperen'in sağından meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

Stat: Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Ali Saygın Ögel, Hakan Yemişken

İstanbulspor: Alperen Uysal, Oğuzhan Berber, Mehmet Yeşil, Emrecan Uzunhan, Ali Yaşar, Melih Kabasakal, Ferhat Yazgan, Eduart Rroca (Muammer Sarıkaya dk. 76) Jetmir Topalli (Tuncer Duhan Aksu dk. 88 ?), Valon Ethemi (Kağan Bağış dk. 50), İbrahim Yılmaz (Emir Kaan Gültekin dk. 76)

Yedekler: Mücahit Serbest, İsmail Şahinbaş, Berkay Görmez, Kristal Abazaj, Okan Erdoğan, Michael Ologo

Teknik Direktör: Osman Zeki Korkmaz

BB Erzurumspor: Jakub Szumski, Orhan Ovacıklı (Süleyman Koç dk. 80 ?), Mustafa Yumlu, Aykut Demir, Mucahit Albayrak, Estrela (Herolind Shala dk. 81 ?), Gökhan Alsan (Batuhan Artarslan dk. 70), Olanare (Aly Malle dk. 58), Novikovas, Emircan Altıntaş (Martin Hasek dk. 70), Eren Tozlu

Yedekler: Göktuğ Bakırbaş, Rıdvan Yağcı, Eyüp Oskan, Hüseyin Mevlütoğlu

Teknik Direktör: Muzaffer Bilazer

Gol: Novikovas (dk. 87 pen.) (BB Erzurumspor)

Kırmızı kart: Ali Yaşar (dk. 85) (İstanbulspor)

Sarı kartlar: Ferhat Yazgan, İbrahim Yılmaz (İstanbulspor), Eren Tozlu, Mucahit Albayrak, Batuhan Artarslan, Szumski (BB Erzurumspor)