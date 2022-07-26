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İstanbulspor, Patrick Ebert'i kadrosuna kattı

Spor Toto Süper Lig’in yeni ekiplerinden İstanbulspor, hücum oyuncusu Patrick Ebert’i transfer etti.

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden İstanbulspor, hücum oyuncusu Patrick Ebert'i transfer etti.


İstanbulspor, 2022-2023 sezonu öncesi transferlerini sürdürüyor. Alman oyuncu Patrick Ebert, Kulüp Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu ile bir araya gelerek kendisini sarı-siyahlı renklere bağlayan imzayı attı. İstanbul ekibi, 35 yaşındaki futbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.


Kariyerinde Hertha Berlin, Real Valladolid, Spartak Moskova, Rayo Vallecano, Dinamo Dresden, Xanthi takımlarında top koşturan Ebert, 2021-2022 sezonunda Yunanistan 2. Lig ekiplerinden AO Kavala formasını giyerken 19 maçta 2 gole imza attı.

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