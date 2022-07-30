İstanbulspor'a Danimarkalı eldiven

Spor Toto Süper Lig’in yeni ekiplerinden İstanbulspor, kadrosunu Danimarkalı kaleci David Jensen ile güçlendirdi.
Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden İstanbulspor, kadrosunu Danimarkalı kaleci David Jensen ile güçlendirdi.
İstanbulspor, yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdürürken, transfer çalışmalarında da hız kesmiyor. Sarı-siyahlılar New York RB takımından deneyimli eldiven David Jensen'i kadrosuna kattı. Kulüp başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu ile bir araya gelen Jensen, 2 yıllık sözleşmeye imza attı. 30 yaşındaki kaleci, geçtiğimiz sezon Belçika ekiplerinden Westerlo takımında kiralık olarak forma giymişti. David Jensen, yeni sezonda İstanbulspor'un başarısı için ter dökecek.