İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İstanbulspor'da Fatih Tekke ile yollar ayrıldı

İstanbulspor, Teknik Direktör Fatih Tekke ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı.


TFF 1. Lig'de play-off mücadelesi veren İstanbulspor'da sürpriz bir ayrılık yaşandı. Sarı-siyahlılar, Teknik Direktör Fatih Tekke ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını duyurdu. Kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Fatih ‘Sultan' Tekke ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze vermiş olduğu emeklerden ötürü kendisine teşekkür ediyor, her iki taraf içinde hayırlı olmasını diliyoruz" denildi.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.