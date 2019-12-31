İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İstanbulspor'da ikinci Fatih Tekke dönemi

İstanbulspor, Fırat Gül’den boşalan teknik direktörlük görevine Fatih Tekke’yi getirdi.

İstanbulspor, Fırat Gül'den boşalan teknik direktörlük görevine Fatih Tekke'yi getirdi.


TFF 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor, yeni teknik direktörünü buldu. Sarı-siyahlılar, Fatih Tekke ile anlaşmaya varıldığı açıklandı. İstanbul ekibi, anlaşmayı sosyal medya hesabından duyururken, "Hoş geldin Fatih Tekke" ifadelerine yer verildi.


Deneyimli çalıştırıcının, geçtiğimiz sezon görev aldığı son takım da İstanbulspor'du.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.