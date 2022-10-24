İstanbulspor'da Osman Zeki Korkmaz dönemi sona erdi

İstanbulspor, Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz'ın görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Spor Toto Süper Lig'e 17 yıl aradan sonra yükselen İstanbulspor'da Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz dönemi sona erdi. Sarı-siyahlıların resmi sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Geçtiğimiz sezon şampiyonluğumuzda ve Süper Lig'e çıkmamızda büyük emeği olan Teknik Direktörümüz Sayın Osman Zeki Korkmaz kendi isteğiyle görevden ayrılmıştır. Teknik Direktör değişiminin futbol takımımıza daha faydalı olacağı düşüncesiyle görevinden ayrılan Sayın Osman Zeki Korkmaz'a emeklerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde ve hayatında başarılarının devamını dileriz. Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız” ifadelerine yer verildi.

İstanbul ekibi, bu sezon Süper Lig'de Osman Zeki Korkmaz yönetiminde çıktığı 10 karşılaşmada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Bu karşılaşmalarda 8 puan toplayan İstanbulspor 16. sırada yer alıyor.