İstanbulspor'un yeni teknik direktörü Mustafa Dalcı oldu

Lig takımlarından İstanbulspor, Teknik Direktör Mustafa Dalcı ile 2021-2022 sezonu için anlaşma sağlandıklarını açıkladı. Dalcı'nın bu sezon 2 takım çalıştırdığı ve 3. takım çalıştıramayacağı için kalan 7 haftayı tribünden takip edeceği ifade edildi.

İstanbulspor'da Teknik Direktör Fatih Tekke ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına geçen isim belli oldu. Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz teknik direktör konusunda Mustafa Dalcı ile 2021-2022 sezonu adına anlaşma sağlamıştır. Mustafa Dalcı bu sezon içerisinde iki takım çalıştırdığı için kurallar gereği üçüncü bir takım çalıştıramamaktadır. Bu sebeple mevcut Süper Lig hedefimizin ve gelecek sezonun planlaması adına kalan yedi haftalık süreçte takımımızın maçlarını tribünden takip edecek, yedek kulübemizde ise kendisinin teknik ekibi ve kulübümüzün Pro Lisans sahibi antrenörü Saffet Akbaş yer alacaktır. Camiamıza ve spor kamuoyuna saygılarımızla duyurulur" denildi.