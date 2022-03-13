İstanbul'u Aybar vurdu: Araçlar kaza yaptı

Ataşehir'de etkili olan kar yağışı sonrası iki araç kaygan zeminde kaza yaparken, bir başka araç sürücüsü ise otomobiliyle drift attı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'da dün akşam saatlerinde etkili olan Aybar kar fırtınası sonrası cadde ve sokaklar beyaza büründü. Yoğun kar yağışı sonrası araç sürücüleri ilerlemekte güçlük çekerken D-100 karayolu üzerinde uzun araç kuyrukları oluştu. Ataşehir'de ise iki araç kaygan zeminde kaza yaparken, bir başka araç sürücüsü ise otomobiliyle yoğun kar yağışı altında aracıyla drift attı. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.