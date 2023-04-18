İstanbul'u bir anda bulutlar kapladı, sağanak yağış etkili oldu

İstanbul'da güneşli hava sonrası öğle saatlerinde gökyüzünü bir anda kaplayan bulutlar gündüzü geceye çevirdi, sağanak yağış etkili oldu.

İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan güneşli hava öğleye doğru yerini sağanak yağışa bıraktı. Sağanak yağıştan hemen önce yağmur bulutları bir anda şehrin üstünü kapladı. Gündüz adeta geceye döndü. Sağanak yağışın etkili olduğu megakentte o görüntüler Çiğdem Kökcü isimli vatandaş tarafından Ataşehir'de cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.