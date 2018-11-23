İstanbul'u bu hafta sonu ‘Mutlu Kediler' işgal edecek

ve 2. Asya Kıtası Uluslararası Mutlu Kediler Yarışması hafta sonu İstanbul'da gerçekleştirilecek.

ve 2. Asya Kıtası Uluslararası Mutlu Kediler Yarışması (International Happy Cats Show İstanbul) 24-25 Kasım 2018 tarihleri arasında Cemal Süreya Etkinlik Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Mutlu Kediler Derneği (MuKeDer) tarafından gerçekleştirilecek olan yarışmada ayrıca özel şovlar yer alacak. Yarışmaya yurt içi ve dışından 200'e yakın kedi katılacak.

World Cat Federation (Uluslararası Kedi Federasyonu) onaylı yarışmada federasyondan Romanya, İngiltere ve Hollanda'dan toplam 4 yabancı hakem ve bir federasyon temsilcisi yarışmaları derecelendirecek.