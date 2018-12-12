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İstanbul'u kaplayan beyaz örtü havadan görüntülendi

İstanbul’u etkisi altına kar yağışı, birçok ilçeyi beyaza bürüdü.

İstanbul'u etkisi altına kar yağışı, birçok ilçeyi beyaza bürüdü. Ortaya kartpostallık görüntüler çıkarken yağışın oluşturduğu beyaz örtü havadan görüntülendi.


Meteoroloji'den gelen uyarıların ardından İstanbul'un bir çok ilçesi beyaza büründü. Mevsimin ilk karının düştüğü İstanbul'da kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Vatandaşların bazıları muhteşem kar manzarasında fotoğraf çekerken bazıları da karlı yollarda yürümekte zaman zaman zorluk çekti. Sabah saatlerinde karın etkili olmaya başladığı Beylikdüzü ve Hadımköy'de drone ile çekilen görüntülerde ortaya muhteşem kar manzaraları çıktı.

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