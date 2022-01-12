İstanbul'u soğuk vurdu

İstanbul'da hava sıcaklığının 2 derecenin altına düşmesiyle soğuk havaya maruz kalanlar yollarda güçlükle yürüyebildi. Vatandaşlar, etkili olan şiddetli rüzgarla birlikte yağan yağmurda zor anlar yaşadı.

Kar bekleyen İstanbul'da şiddetli rüzgar ve yağmur hayatı olumsuz etkiliyor. Kentte hissedilen hava sıcaklığı eksi 3 dereceye kadar düşerken, soğuğa maruz kalanların yollarda güçlükle yürüdüğü dikkat çekti. Bazı vatandaşlar şiddetli rüzgar nedeniyle şemsiyelerinin ters dönmemesi için büyük uğraş verdi. Hava sıcaklığının 10 derece birden düşmesiyle, her zaman yoğun olan Eminönü Meydanı boş kaldı. Şiddetli rüzgarın etkili olduğu kent merkezinde yağmur yağarken, yüksek kesimlerinde ise kar yağışı aralıklarla devam ediyor.