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İstanbul'un Avrupa yakasında kar manzarası erken bitti

İstanbul’un Avrupa yakasında gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, güneşin açması ile son buldu.

İstanbul'un Avrupa yakasında gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, güneşin açması ile son buldu. Özellikle çatılarda biriken az miktarda kar güneşle birlikte erimeye başladı.


İstanbul'da beklenen kar yağışı dün Anadolu yakasında başlamıştı. Kar yağışı bugün sabah erken saatlerinden itibaren Avrupa yakasında da etkili oldu. Gün aydınlanana kadar devam eden kar yağışı az da olsa İstanbul'u beyaz örtü ile kapladı. Kar örtüsü kar yağışının yerini güneşli havaya bırakmasının ardından yavaş yavaş kalkıyor. Avrupa yakasında özellikle çatılarda bulunan beyaz örtü havadan drone kamerası ile görüntülendi.

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