İstanbul'un barajlarında sular çekildi, torba torba çöpler ortaya çıktı

İstanbul'a beklenen yağışın düşmemesi sonucu barajlardaki su seviyesi her geçen gün düşmeye devam ediyor. Suların çekildiği alanlarda ise her türden atığın olduğu torbalar ortaya çıktı. Milyonlarca İstanbullunun kullandığı suyun içinden çıkan çöpler görenlerin içini sızlattı. Öte yandan İBB 100 kişilik ekiple harekete geçerek çöpleri toplamaya başladı.

İstanbul'da beklenen yağmurun yağmaması sonucu barajlardaki doluluk son 10 yılın en düşük seviyesine indi. Suların çekildiği alanlarda ise vatandaşlar tarafından doğaya atılan çöpler ortaya çıktı. Çöpler arasında her türlü atığın olduğu görüldü. Öte yandan İBB, kuraklık yüzünden suların çekildiği baraj göllerinin kıyılarındaki atıkları temizlemek için harekete geçti. İlk olarak Terkos, Sazlıdere ve Ömerli barajlarında başlatılan kapsamlı çalışma, 15 gün içinde diğer tüm barajları da kapsayacak şekilde yaygınlaştırılacak.

Terkos'a 15 araç, 100 personel

Baraj temizlik çalışmalarının hayata geçirildiği ilk nokta, Avrupa Yakası'ndaki Terkos oldu. İSTAÇ ekipleri, 15 araç ve 100 personel ile buradaki baraj gölünün kıyısındaki atıkları temizlemeyi sürdürüyor. Yine Sazlıdere ve Ömerli barajlarında da temizlik ekipleri, çalışamaya başladı. Çalışmalar, 15 gün içinde tüm barajları kapsayacak şekilde yaygınlaştırılacak.

Çalışma il sınırları içindeki 7 barajı kapsıyor

İstanbul'un su gereksinimi toplam 10 barajdan sağlanıyor. Ancak bunlardan sadece Terkos, Sazlıdere, Ömerli, Büyükçekmece, Elmalı, Darlık ve Alibey barajları il sınırları içinde kalıyor. Istırancalar, Kazandere ve Papuçdere barajları ise İstanbul sınırlarının dışında. İBB'nin yürüttüğü temizlik çalışması ise sadece il sınırları içindeki 7 barajı kapsıyor.