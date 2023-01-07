“İstanbul'un Bodrum Katları” raflardaki yerini aldı

Ceren Ceran'ın ilk romanı “İstanbul'un Bodrum Katları” raflarda yerini aldı.

İlk romanı İstanbul'un Bodrum Katları ile okuyucusuna ‘merhaba' diyen Ceren Ceran, romanın kahramanı Ömer üzerinden toplumdaki yaşam şekillerini akıcı ve akıllara yeni sorular bırakacak şekilde işliyor. Mizahi dili, yalın üslubu ve kendine özgü kurgusuyla dikkat çeken roman, hayaller ile gerçek yaşam arasında bir yerde durup insanın kendisine sorular sormasını sağlıyor. Yazar, küçücük Batlı'dan çıkan Yarımca Üniversitesi İşletme mezunu Ömer'in çok büyük hayalleri ve planlarıyla geldiği İstanbul'da bodrum katlarında başlayan yaşam mücadelesini kendine has üslubuyla anlatıyor.

İstanbul'un Bodrum Katları, genç karakteri Ömer üzerinden toplumun her kesiminden insanın ve İstanbul'un sesine kulak veriyor. Okuyucu, Ömer'in bakış açısıyla kendini kah metrobüste bir durakta, kah Çırağan Sarayı'nın kapısında buluyor.

Yazar Ceren Ceran, ilk romanı İstanbul'un Bodrum Katları'na ilişkin, “Kitap bir İstanbul'da kabullenilme çabasını anlattığı için bu haliyle pek çok insanın hikayesini seslendiriyor diye düşünüyorum. Ülkenin dörtte biri zaten İstanbul'da yaşıyor ve bu sinirli şehrin kimin üzerini ne zaman çizeceğini kesinlikle bilemeyiz. Üstelik işler iyi gitse bile sürekli önünüze daha büyük hedefler koyuyor. Rutubetli bodrum katından Boğaz'da yalı sahibi olmaya kadar yolunuz var. Dolayısıyla İstanbul yaşamının başlı başına bir tutunma çabası olduğunu düşünüyorum” dedi.