İstanbul'un cadde ve meydanlarında afişlerin yarışı

tur seçimlerine az bir süre kala İstanbul'da seçim atmosferi hız kazandı. İstanbul'da birçok cadde, meydan otobüs ve metrobüs duraklarında seçim afişlerine rastlamak mümkün.

Türkiye tarihinde ilk kez seçmenler tur için sandık başına gidiyor. Seçime az bir süre kala İstanbul'un tüm meydanlarında ve caddelerinde seçim afişleri göze çarpıyor. İkinci turda Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan, Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarışacağı seçim, 28 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek. Seçim atmosferiyle hareketlenmeye başlayan sokak ve caddelerde adayların afişlerini her yerde görmek mümkün.

Adayların seçim afiş sloganları

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın afişlerinde ‘Doğru Zaman Doğru Adam' sloganı yazılarak Türkiye Yüzyılına vurgu yapılırken Millet ittifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim afişlerinde ise milliyetçi söylemler öne çıkıyor. Kılıçdaroğlu'nun fotoğraflarının yer aldığı afişlerin bazılarında 'Terör bitecek' ve 'Suriyeliler gidecek' gibi sloganlar yer alıyor.

Türkiye Pazar günü 2. Tur için sandık başına gidiyor

Yüksek Seçim Kurulu'na göre 14 Mayıs 2023 kesin seçim sonuçlarında 1. turda Erdoğan yüzde 49,52, Kılıçdaroğlu yüzde 44,88, Sinan Oğan yüzde 5,17 ve Muharrem İnce yüzde 0,43 oy almış ve seçim ikinci tura kalmıştı. 28 Mayıs Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminde geçerli oyların çoğunluğunu alan aday cumhurbaşkanı seçilecek.