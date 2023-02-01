İstanbul'un da aralarında olduğu 4 ilde kaçak elektronik eşya operasyonu

Baskında piyasa değeri 40 milyon lirayı bulan gümrük kaçağı 13 bin 40 kulaklık, 624 saç şekillendirme seti, 671 akıllı kol saati, 475 su ısıtıcısı ve 16 akıllı cep telefonunun da aralarında olduğu çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturmaya dayanan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, elektronik emtia kaçakçılığının önlenmesine yönelik yeni bir çalışma gerçekleştirdi.

Yürütülen soruşturma çerçevesinde ülkeye kaçak yollarla getirilen elektronik emtia ürünlerinin, 12 şahıs tarafından piyasaya sürülmek üzere olduğunu belirleyen polis, teknik ve fiziki izleme sonucu bu kişileri ve kaçak eşyaların depolandığı adresleri tek tek tespit etti.

Kaçak eşyaların piyasa değeri 40 milyon lira

Yapılan tespitlerin ardından bu sabah İstanbul, Ankara, Mersin ve Van'da çok sayıda adrese baskın düzenlendi. Eş zamanlı operasyonda 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise piyasa değeri 40 milyon lirayı bulan gümrük kaçağı 13 bin 40 kulaklık, 624 saç şekillendirme seti, 671 akıllı kol saati, 780 şarj başlığı, 475 su ısıtıcısı, 16 akıllı cep telefonu ve 64 mouse ele geçirildi.

Yakalanan şüpheliler hakkında “5607 SKM” suçundan başlatılan tahkikat işlemlerinin devam ettiği duyuruldu.