İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yılı Taksim Cumhuriyet Anıtı önünde kutlandı

İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü, Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda düzenlenen törenle kutlandı. Kutlamalar için Samsun'dan getirilen Atatürk'ün makam aracının benzeri vatandaşların ilgi odağı oldu.

İstanbul'un 4 yıl 10 ay 23 gün süren düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü, Taksim Meydanı'nda düzenlenen programla kutlandı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1.Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu katıldı. Şehit ve gaziler için saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Ardından Vali Ali Yerlikaya, 1.Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'un kurtuluş günü için gönderdiği mesajın okunmasının ardından Vali Ali Yerlikaya ve İBB Başkanı İmamoğlu, Anıt Özel Defteri'ne yazdı. Konuşmaların ardından İBB Mehteran Bölüğü'nün marşları ile tören son buldu.

Atatürk'ün makam aracının benzeri ilgi odağı oldu

Törenin ardından Mustafa Kemal Atatürk'ün makam aracının birebir benzerinin bulunduğu alana geçen Vali Ali Yerlikaya ve Ekrem İmamoğlu araçla fotoğraf çekindi. Program için Samsun'dan getirilen otomobil, törene katılanların ilgi odağı oldu.

Samsun'dan program için getirtilen 55 TC 008 plakalı otomobilin sahibi Muhammet Yıldırım, "Samsun'dan 6 Ekim programı için davetli olarak geliyorum. Arabanın orjinali 1934 modeldir. Paşamızın 34 yılında cumhurbaşkanlığı döneminde binmiş olduğu aracın replikasıdır. Ben iyi bir Atatürkçüyüm. Türkiye'yi de bu araçla gezmeye ve tanıtmaya çalışıyorum" dedi.