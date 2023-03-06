İstanbul'un ‘en iyi' 3 saç ekim merkezi belli oldu

Sağlık turizmi alanında İstanbul'daki saç ekim merkezleri öne çıkıyor. Başarı oranı ve hasta memnuniyet sayısı göz önünde bulundurularak 2023 yılında İstanbul'un en iyi saç ekim merkezleri açıklandı.

Men's Health dergisi tarafından 2023'ün en iyi saç merkezleri belirlendi. Araştırma çerçevesinde uzman kadrosu, kullanılan teknoloji ve hasta memnuniyeti gibi parametreler değerlendirildi. Sağlık turizmi sayesinde Türkiye'ye döviz girişi yapıldığının belirtildiği araştırmada, sağlık turizmine katkı sağlayan en iyi saç ekim merkezleri içinde İstanbul'un en çok ödül alan 3 saç ekim merkezi listelendi. Listede Hermest Hair Clinic, Nimclinic Saç Ekim Merkezi ve Asmed Saç Ekim Merkezi isimleri yer aldı.

"İstanbul'daki bazı saç ekim merkezleri tüm dünyadan talep görüyor"

Hermest Hair Clinic saç ekimi direktörü Esra Başcın, sağlık turizmi sayesinde Türkiye'ye her yıl bir milyonun üstünde turistin geldiğini ve 4 milyar dolarlık bir gelir elde edildiğini belirtti. Başçın, “Kadınların menopoz döneminden sonra, erkeklerin ise 30 yaşından sonra yoğun bir saç dökülmesi problemi ile karşılaştığı bilinen bir gerçek. Bunun nedeni ise vücudun antikor üretiminin azalması, hormonal değişimler, vitamin eksiklikleri gibi nedenler yatmaktadır. Bu saç dökülmesi sorunu bireylerde ayrıca depresyona varan mutsuzluklara yol açtığı psikologlar tarafından belirtilmektedir. Bu saç dökülmesi probleminin günümüzdeki modern tıp ile çözümü sadece saç ekimi operasyonları ile sağlanabilmektedir. İstanbul'daki bazı uluslararası ödüllere layık görülmüş saç ekim merkezleri yüksek başarı oranları ile tüm dünyadan talep görmektedir” açıklamasında bulundu.

"Saç ekim merkezleri Türkiye'nin gurur kaynağı oluyor"

Sağlık turizminde saç ekim merkezlerinin önemli bir odak noktası haline geldiğini söyleyen ve Türkiye'nin her geçen gün bu alanda aşama kaydettiğini ifadelerine ekleyen Hermest Hair Clinic saç ekimi direktörü Esra Başcın, “Amerika, Fransa, İngiltere, Almanya ve Japonya'nın önde gelen uzmanları ve doktorları tarafından saygınlığını kazanmış İstanbul saç ekim merkezleri Türkiye'nin gurur kaynağı oluyor. Aynı zamanda bu ülkelerden her yıl onlarca doktor saç ekimi operasyonlarının inceliğini öğrenmek için Türkiye'ye eğitimi almaya gelmekte” değerlendirmesinde bulundu.