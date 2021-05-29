İstanbul'un fethi Bayrampaşa'da coşkuyla kutlandı

İstanbul'un Fethi'nin 568'inci yılı, Fatih Sultan Mehmet Han'ın asırlar önce otağını kurduğu Bayrampaşa'da coşkuyla kutlandı.

İstanbul'un Fethi'nin 568'inci yıl dönümü dolayısıyla Bayrampaşa Belediyesi Mehter Takımı hem marşlar eşliğinde yürüdü, hem de mini konser verdi. Atatürk Parkı'nda düzenlenen programa Bayrampaşa Kaymakamı Dr. Soner Şenel, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner'in yanı sıra, Bayrampaşa AK Parti İlçe Başkanı Ersin Saçlı ile vatandaşlar katıldı. Mehter takımının marşlar eşliğindeki yürüyüşüne vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Atatürk Parkı'na gelindikten sonra Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu. Ardından Arif Nihat Asya'nın Fetih Marşı okundu. Hayrettin Akkuç ve orkestrası mini konser vererek dinleyenleri mest etti. Daha sonra şiir dinletisinin ardından programın sonunda fetih duası edildi.

“Her bir gencimiz bizim için Fatih'tir”

İstanbul'un Fethi'nin manasının yeni nesillere aktarılması gerektiğini vurgulayan Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, “Çağ kapatıp çağ açan; tarihin gördüğü en görkemli zaferlerden biri olan, İstanbul'un Fethi'nin 568. Yıl dönümü mübarek olsun, kutlu olsun. İstanbul'un Fethi'nin manasını yeni nesillere aktarmak titizlikle anlatmak gibi bir mecburiyetimiz var. Her bir gencimiz bizim için Fatih'tir. Fatih olmak dün surları geçmekle mümkün oluyordu bugün yazılımla teknikle bilgiyle bilimle oluyor” dedi.

“Bayrampaşa İstanbul'un kaderinde önemli bir vazife üstlenmiştir”

İstanbul Fethi'nde Bayrampaşa'nın önemli bir yeri olduğunu belirten Başkan Aydıner, “Bayrampaşa fetih cehdine şahitlik etmiş bir şehirdir. Doğunun ve Batının sultanı dünya tarihinin eşine az rastladığı büyük kumandan Fatih Sultan Mehmet, fetihten önce otağını Bayrampaşa'da kurmuştur. Bayrampaşa Fatih'in şereflendirdiği fetih müjdesinden payını almış bir şehirdir. Büyük tarihçilerin nakillerinde geçtiği üzere savaş hazırlıklarının bir bölümü Bayrampaşa'da tamamlanmış Sultan Mehmet burada gün saymaya başlamıştır. Bayrampaşa'da fetih heyecanı taşıyan Fatih'in cesur askerleri gelen emirle İstanbul'un surlarını aşarak kahramanca şehre girmiş. Böylece kutlu fetih gerçekleşmiştir. Fetihten nasibini alan Bayrampaşa İstanbul'un kaderinde önemli bir vazife üstlenmiştir. Bize bu kutlu şehrin kapılarını açan sultan Fatih Mehmet Han ecdadımızı ve onun muhterem hocaları Akşemsettin ve Molla Gürani'yi rahmetle minnetle anıyorum” ifadelerini kullandı.