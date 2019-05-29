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İstanbul'un fethinin 566. yıldönümünde Fatih Sultan Mehmet Han dualarla anıldı

Fatih Sultan Mehmet Han, İstanbul’un fethinin 566.

Fatih Sultan Mehmet Han, İstanbul'un fethinin 566. yıldönümü dolayısıyla kabri başında dualarla anıldı.


Fatih Camisi Haziresi içerisinde bulunan Fatih Sultan Mehmet Han Türbesi'nde gerçekleştirilen programa İstanbul Valisi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Yerlikaya, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz ve Vakıflar Bölge Müdürü Müslüm Sarı katıldı.


Türbede gerçekleştirilen program Kur'an tilavetiyle başlarken Fatih Müftüsü Vehap Kapıcıoğlu'unun duasıyla sona erdi.

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