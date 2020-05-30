Türk ve dünya tarihinde çağ açan ve çağ kapatan İstanbul'un fethinin 567. yılı Eyüpsultan'da coşkuyla kutlandı.

Eyüpsultan Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Kutlu Fetih” programı kapsamında Piyer Loti'de Eyüpsultan Belediyesi Mehter Takımı, konser verdi. Piyer Loti'nin muhteşem manzarası eşliğinde Mehter Takımı'nın çaldığı birbirinden hareketli marşlarla fetih coşkusunun yaşandığı geceye havai fişek gösterileri ise ayrı bir renk kattı. Eyüpsultan Belediyesinin sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanan, Enes Yıldırım'ın sunduğu “Kutlu Fetih” programına Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken de konuk oldu.

“Fethin 567. yılı hepimiz için kutlu olsun”

Programda “Fethin 567. yılı hepimiz için kutlu olsun” diyen Başkan Deniz Köken, “Başta Hâlid Bin Zeyd Ebu Eyyüb el-Ensâri, Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri, Akşemsettin Hazretleri olmak üzere ülke savunmasında o günden bu güne toprağa düşen şühedaların da ruhları şad olsun, hepsini rahmetle minnetle anıyorum” dedi.

Programda “Şairler şiirini, tarihçiler tarihini, edebiyatçılar edebiyatını yazacak bizler de hizmetimizi yapacağız, herkes asli işini yapacak” şeklinde konuşan Başkan Köken, şu açıklamaları yaptı:

"Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri kitabesinin ilk sayfasında ‘Hakiki sanat muhteşem şehirler vücuda getirmek ve halkının gönlünü saadetle doldurmaktır' demiştir. Şehirleri fethedebilirsiniz ama onun için de şehir imar etmeniz lazım. Mimar Sinan ve Enderundan yetişen muhteşem büyük sanatçılar oldu. Ama hakiki sanat yapmak da yetmiyor; gönül yapmak da lazım. Haliyle hem şehrin fiziki durumunu düzelteceğiz hem de insanların gönlüne gireceğiz. İkisini bir arada yapmak da bizlere düşecek.”

“İstanbul'un fethinden sonra kurulan ilk şehir Eyüpsultan, İstanbul'un fethiyle yaşıt bir ilçede bulunuyoruz, o yüzden de fethi kutlamak bize yakışırdı” diyen Başkan Köken, sözlerine şöyle devam etti:

“Onun için de Fethin 567. Yılını en iyi şekilde kutlamaya çalıştık. Pandemiden dolayı da böyle oldu ama inşallah gelecek dönemlerde daha büyük, daha gür ve insanlarla iç içe fetih kutlamaları yaparız.”

“Huzurlu, mutlu bir İstanbul ve Eyüpsultan arzuluyorum”

Konuşmasının devamında insanların daha huzurlu ve mutlu olduğu bir İstanbul ve Eyüpsultan arzuladığını dile getiren Başkan Köken, "İstanbul'un kendi bir marka. Tarih boyunca milattan önceden itibaren İstanbul, İpek Yolu'nun merkezi ve konumu itibariyle hep önemli olmuştur. O yüzden İstanbullu olmak, İstanbul'da yaşamak, yönetici olmak, vatandaş olmak bir ayrıcalıktır. Bunu burada yaşayan bütün vatandaşlarımızın hissederek yaşamasını arzu ederim. İstanbulluluk kavramını doğru oturtmamız lazım. İstanbul Türkçesi diye bir kavram vardı; İstanbul'un kendine has dili, kıyafeti, edebiyatı şiiri vardı. Bunların tekrar hayata geçmesini, hepsini harmanlayarak tüm ilçeleriyle beraber kutlu, mutlu bir İstanbul ve Eyüpsultan arzuluyorum” dedi.