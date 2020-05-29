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İstanbul'un Fethi'nin 567. Yılı kutlamaları başladı

İstanbul’un Fethi’nin 567.

İstanbul'un Fethi'nin 567. Yılı kutlamaları kapsamında Türk bayraklı tekneler, Huber Köşkü'nün önünden geçerken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da selamlıyor.


İstanbul'un Fethi'nin 567. Yılı kutlamaları başladı. Kutlamalar kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde Türkiye Yelken Federasyonu tarafından “29 Mayıs İstanbul Boğazı Fetih Saygı Geçişi Etkinliği” gerçekleştiriliyor. Etkinlikte, Türk bayraklı tekneler, Huber Köşkü'nün önünden geçerken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da selamlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ve torunu Eymen Albayrak da eşlik etti.

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